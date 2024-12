A Taranto 1800 minori a scuola di delfini e biodiversità marina

Saranno 1800 i minori coinvolti in un triennio nelle attività della Jonian Dolphin Conservation (JDC), l'associazione di ricerca scientifica impegnata da 15 anni nello studio e nella tutela dei cetacei nel Golfo di Taranto, realizzate nell'ambito di "Bes-T Community in Best Practice", un progetto selezionato da 'Con i Bambini' grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L'iniziativa di inclusione sociale, già avviata, è a favore dei minori di Taranto: disabili, Bes (bisogni educativi speciali), Dsa (disturbi specifici dell'apprendimento) e normodotati in condizioni di svantaggio sociale o educativo. Un progetto che punta ad agevolare un nuovo rapporto con l'ambiente e coinvolga le imprese culturali e creative.

I minori trascorrono una giornata che inizia con una uscita in mare a bordo dei catamarani della JDC per far vivere loro l'esperienza di "ricercatore per un giorno" con l'osservazione diretta dei delfini nel loro habitat naturale finalizzata alla raccolta dati e al campionamento degli stessi, un'attività svolta con l'assistenza dei biologi della JDC. In seguito i minori vengono coinvolti in attività di approfondimento presso Ketos-Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, sede della JDC, in particolare attraverso i contenuti multimediali disponibili nel centro, con video e audio, device con realtà virtuale e aumentata (Lab-VR), e nel laboratorio chimico genetico (K-Lab).

Conclude la loro visita a Ketos un laboratorio con attività finalizzate alla rielaborazione, in chiave artistico e creativa, della loro esperienza. L'intento è quello di sviluppare le competenze emozionali del disabile, nonché migliorare la relazione con i suoi coetanei e con eventuali familiari che potranno essere coinvolti nelle attività.



