Yurash, 'Più sostegno a Ucraina dopo parole Peskov'

"Quanto dice il portavoce di Putin conferma la mia opinione ovvero che l'Ucraina deve avere più sostegno militare". Lo dichiara l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash commentando le parole di portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov secondo cui l'Ucraina "rifiuta ogni trattativa" e quindi la Russia continuerà la cosiddetta operazione militare speciale "fino alla sua fine vittoriosa".

"Questa non è una operazione speciale questa è una guerra su vasta scala ed è visibile a tutti", aggiunge Yurash spiegando che "la Russia conosce e capisce solo il linguaggio della forza".

"In questo contesto, come ambasciatore presso la Santa Sede voglio evidenziare anche l'importanza anche del sostegno spirituale. Non abbiamo solo bisogno di armi e soldi ma anche si supporto spirituale e la visita di Epifanio I (il metropolita primate della Chiesa ortodossa di Kiev e Ucraina, ndr) a Roma e in Puglia è molto importante per il nostro popolo e per il nostro Paese". Epifanio I incontrerà venerdì Papa Francesco e "questo primo incontro sarà un segno importante che resterà nella storia delle relazioni tra Santa Sede e Ucraina", continua Yurash.



