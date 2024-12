Rubano albero di Natale da un bar, nei guai 4 giovani leccesi

Hanno rubato l'albero di Natale di un bar di Piazza Duomo, a Lecce, ma sono stati identificati poco dopo dai carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nei guai sono finiti quattro giovani tra i 19 e i 20 anni, tutti incensurati. L'albero addobbato, simbolo delle festività, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

"L'azione furtiva" non è passata inosservata. Allertati da alcuni passanti, i carabinieri hanno intercettato i quattro a bordo di un'utilitaria, nel cui bagagliaio era stato riposto l'albero di Natale. Il titolare del locale ha subito sporto denuncia e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno fornito ulteriore conferma in merito alla responsabilità dei quattro giovani, che sono stati così identificati e segnalati all'Autorità giudiziaria. "Ci auguriamo che questa vicenda - chiosa una nota del comando provinciale dei carabinieri - possa servire da monito, affinché il rispetto e la legalità possano brillare come le luci dell'albero di Natale, illuminando il cammino di tutti noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA