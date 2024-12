'Le pastaie di Bari Vecchia produrranno le orecchiette in casa'

Sono classificate come operatori del settore alimentare e dovranno rispettare le norme in vigore. Dal punto di vista amministrativo, sono imprese domestiche con la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune. E no alla pasta fresca preparata in strada "se non a scopo dimostrativo". È quanto prevedono le linee guida del percorso di emersione e regolarizzazione destinate alle pastaie di Bari vecchia, promosse dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Asl e le associazioni di categoria. Le novità sono state presentate oggi dopo la mappatura di chi in casa fa pasta fresca per la vendita diretta.

"Le pastaie di Bari vecchia rappresentano una straordinaria risorsa della nostra comunità e come amministrazione comunale, faremo tutto il possibile per continuare a valorizzare le tipicità enogastronomiche del nostro territorio e salvaguardare le nostre tradizioni culturali e culinarie garantendo, allo stesso tempo, la tutela degli aspetti igienico-sanitari", ha detto l'assessore allo Sviluppo locale del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, che ha partecipato all'incontro con le pastaie. Nelle linee guida è stato inserito non solo un sistema di autocontrollo semplificato, con indicazioni specifiche per la pasta fresca ma anche la specifica sulle condizioni d'igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate che "dovranno essere sempre garantite", è stato spiegato. Gli operatori del settore alimentare dovranno conservare i documenti fiscali relativi all'acquisto della materia prima e quelli che riguardano clienti, tipologia, lotto di appartenenza ed eventualmente quantitativo di prodotto fornito. Prevista anche la formazione obbligatoria. "In questo modo, sosterremo la crescita economica della nostra città e contribuiremo anche alla tutela della sua identità- continua Petruzzelli- Il percorso che ha preso il via oggi richiede una grande determinazione da parte di tutte e tutti, e, alla luce dell'incontro di questa mattina, posso dire che questa determinazione c'è tutta".



