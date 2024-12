Assaltano gioielleria con escavatore e bloccano caserma Cc

Un commando armato con almeno dieci persone ha assaltato la scorsa notte una gioielleria nel centro storico di Apricena sfondando la vetrina con una pala meccanica, spargendo chiodi a quattro punte per la strada per evitare di essere inseguiti e bloccando i cancelli della caserma dei carabinieri con delle catene. Durante la fuga il commando avrebbe anche picchiato il figlio del titolare della gioielleria che si era precipitato sul posto dopo che era scattato l'allarme, minacciato alcune persone che erano scese in strada avendo per i rumori e le guardie giurate giunte anche loro.

Ancora non si conosce il valore del bottino, che comunque sarebbe ingente perchè i ladri sono riusciti a portare via una grossa cassaforte.

L'assalto è avvenuto tra le 3 e le 4 di notte. Anche l'ingresso della casa del gioielliere sarebbe stato bloccato che catene.

Poche ore prima di assaltare la gioielleria, un'altra rapina era stata compiuta ad Apricena ai danni di una tabaccheria utilizzando un'autovettura lanciata a tutta velocità per sfondare la vetrata di accesso. Il sindaco, Antonio Potenza, parla di "vera e propria follia" e di un incremento dei casi di furti in appartamenti e azioni criminose in città nell'ultimo periodo e ha chiesto al prefetto di Foggia la convocazione di una riunione del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica.



