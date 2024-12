A Bari nasce GustAbile, l'olio creato da ragazzi con disabilità

Un olio extravergine di oliva speciale, nato da un progetto di inclusione sociale che vede protagonisti Tersan Puglia, azienda nel Barese attiva nel compostaggio dei rifiuti organici per la produzione di biofertilizzante e biometano, e le cooperative Must e Zip.h. Il prodotto è stato battezzato GustAbile, marchio nato nell'ambito del progetto 'Coltivando abilità', nato durante il percorso che ha condotto l'impresa a divenire la prima B corp in Europa nel settore. La produzione dell'olio ha coinvolto sette ragazzi diversamente abili delle due cooperative, affiancati da operatori, agronomi e tecnici dell'azienda. I giovani si sono dedicati al lavoro sul campo, partecipando alla raccolta e al processo di trasformazione delle olive, fino all'etichettatura e al confezionamento delle bottiglie. In particolare, dieci giornate sono state dedicate alla raccolta di circa 43 quintali di olive, conferite e lavorate nel frantoio per altre quattro giornate, fino alla fase del confezionamento finale di oltre mille bottiglie. L'olio sarà venduto sul sito mustcooperativa.it e potranno essere scelte da cittadini e imprese come doni natalizi all'insegna della solidarietà e dell'inclusione. Il progetto il progetto prevede anche programmi di formazione in agricoltura dedicati a ragazzi con disabilità oltre che la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione di ulivi, mandorli e pistacchi presenti nei 40 ettari dell'azienda agricola 'Macchie di Russo' di Tersan Puglia. Il progetto, ha spiegato Luca Brenna, responsabile d'Impatto di Tersan Puglia, "combina inclusione sociale, sostenibilità delle colture e salute del suolo. In particolare, ci colpisce il coinvolgimento e il grande interesse dimostrato dai ragazzi, testimonianza concreta del potere inclusivo del lavoro che non è solo crescita professionale, ma soprattutto personale e sociale".



