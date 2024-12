Tassista accoltellato a Bari, 'colpito vicino a punti vitali'

(v. 'Tassista ferito con un coltello...' delle 08:56) Le ferite riportate dal tassista di 34 anni accoltellato la scorsa notte in via Picone a Bari hanno richiesto - a quanto si apprende - un centinaio di punti di sutura. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 20.40 il tassista, che era alla prima settimana di lavoro, avrebbe fatto salire in auto due giovani clienti. Poco, uno dei due avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe colpito l'autista al braccio destro, al dorso e anche al volto. I due aggressori sono poi fuggiti, non è chiaro se abbiano preso dei contanti nella disponibilità del tassista.

Il 34enne è stato trasportato al Policlinico ed è stato dimesso questa mattina, intorno alle 5. A bordo del taxi era installata una videocamera che potrebbe aiutare la polizia, che indaga sul caso, a identificare i responsabili.

"Questa situazione è stata denunciata più volte, eppure ci è stata rimproverata la scarsa presenza di auto di notte", dice Alessandro Di Bari, presidente della cooperativa dei tassisti del capoluogo pugliese. "Lavorare di notte non è facile, quest'ultimo episodio è gravissimo - aggiunge - perché il collega è stato colpito più volte, nelle vicinanze di punti vitali. Spesso siamo stati vittime di aggressioni meno gravi di questa che non hanno lo stesso clamore. Come dimostrano le cronache, la sera girano ragazzi armati che sono pericolosi e spesso non vogliono pagare. Non sai mai chi puoi trovare a bordo".



