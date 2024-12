Opere di Giordano nell'edizione nazionale del ministero Cultura

Sarà il conservatorio Umberto Giordano di Foggia a tenere a battesimo martedì 10 dicembre il primo volume dell'Edizione nazionale delle opere di Umberto Giordano, istituita con decreto del ministero della Cultura e presieduta dalla professoressa Patrizia Balestra.

Il volume è stato pubblicato dalla casa editrice Lim (Libreria Musicale Italiana) di Lucca ed è dedicato alle musiche per pianoforte originali o in riduzione pianistica composte dall'operista e musicista foggiano. L'introduzione è affidata alla professoressa Patrizia Balestra, docente titolare della cattedra di storia della musica presso il conservatorio di Foggia. Il volume contiene in totale 24 pezzi fra brani originariamente concepiti per pianoforte, le trascrizioni pianistiche di musiche proprie o altrui, e le versioni per pianoforte di lavori composti come colonne sonore, fra cui quelli per il film Fedora. E' inoltre corredato da una premessa e da un'introduzione storica, da una nota editoriale generale, da un commento con la descrizione delle fonti, dalle annotazioni critiche dei curatori dell'edizione in italiano e in inglese, dai facsimili di pagine significative tratte dalle fonti originali per illustrare i dettagli delle forme della scrittura giordaniana.

"È la prima sistemazione organica - dichiara la professoressa Patrizia Balestra - di questo repertorio del catalogo di Giordano, condotta nei limiti del possibile sui manoscritti originali. Comprende otto pezzi presentati in prima edizione assoluta, dà conto di altri cinque inediti non pubblicabili perché gli autografi sono irreperibili o non disponibili, ed espunge definitivamente dal catalogo brani pianistici erroneamente attribuiti. Nell'insieme illustra l'attività creativa di Giordano nei territori limitrofi al genere principale del melodramma, esplorando sia il campo delle musiche pianistiche d'evasione sia quello delle musiche applicate alla pubblicità e al cinema".

L'edizione nazionale delle opere di Umberto Giordano, istituita nel 2022 dal ministero della Cultura, intende fornire agli studiosi e ai musicisti la prima edizione critica di una scelta della produzione teatrale e dell'integrale di alcuni settori delle composizioni strumentali e vocali di Giordano.

Nell'occasione, gli studenti di pianoforte del conservatorio Umberto Giordano eseguiranno una selezione delle pagine pianistiche presenti nell'edizione critica.



