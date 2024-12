Fim Cisl, raggiunto accordo lavoro agile per ex Ilva

E' stato raggiunto tra Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali l'accordo sul lavoro agile che coinvolgerà secondo una prima stima aziendale una platea di 2.200 lavoratori. Lo rende noto la Fim Cisl dopo l'incontro di oggi al Centro congressi Cavour a Roma in cui si è stato fatto anche un monitoraggio sull'applicazione della cassa integrazione straordinaria.

L'intesa, osservano il segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D'Alò, e il segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto-Brindisi, Biagio Prisciano, "rappresenta un passo avanti in tema di relazioni sindacali all'interno di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Si tratta di un percorso sperimentale di un anno su una base di partenza di 51 giorni annui, ma che - come da nostra richiesta - può contribuire anche, in caso di situazioni emergenziali in cui è prevista l'attivazione dalla cig, di contenere l'accesso all'ammortizzatore sociale".

All'incontro erano presenti i responsabili delle Relazioni industriali e delle Risorse Umane di Ad in As, i segretari nazioni Siderurgia e territoriali dei sindacati e le Rsu.

In particolare, il lavoro agile interesserà "circa 1.700 unità operative - spiegano i due rappresentanti della Fim Cisl - tra dirigenti, quadri, oltre ulteriori 500 se si considera staff, acquisti e legali. Questo ulteriore passo conferma, così come l'avanzamento del piano di ripartenza, che ci si avvia alla fase di conclusione della gara per l'assegnazione in un clima assolutamente differente dal passato in cui potremmo discutere del futuro occupazionale ed ambientale del gruppo avendo una base di relazioni industriali e di confronto soddisfacenti".

A margine dell'incontro, riferisce la Fim Cisl, "l'azienda ha reso noto il numero del personale interessato dalla cigs, passato dalle 2604 unità del mese di settembre alle 2738 del mese di ottobre per diminuire a 2534 di novembre. Infine, in termini di produzione di acciaio, l'azienda attualmente viaggia sui 1,7 milioni tonnellate di acciaio".



