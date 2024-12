Sono servite due squadre dei vigili del fuoco e un'ora di lavoro per rimuovere a Triggiano (Bari) un cornicione pericolante e mettere in sicurezza la zona.

L'area è stata interdetta per l'intera durata dell'intervento effettuato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Bari.

I pezzi pericolanti sono stati rimossi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA