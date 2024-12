Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la provinciale 24, tra San Severo e Foggia, in località Casone.

Stando ad una prima ricostruzione, le due vittime viaggiavano a bordo di una Merdedes quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo ha sbandato finendo contro un albero.

Sul luogo dell'incidente hanno operato vigili del fuoco , carabinieri e il personale del 118.



