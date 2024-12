Un'autoscala alta 40 metri col tricolore per chiedere la protezione della Vergine Maria. I vigili del fuoco del comando provinciale di Bari hanno portato così dei fiori alla statua dell'Immacolata in largo Porta grande a Putignano. Per i pompieri si tratta di un gesto di devozione.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari.





