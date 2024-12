La Taranta a Roma conquista 10mila spettatori, 'un successo'

Più di 10mila persone si sono fatte conquistare dai ritmi della Taranta che ieri hanno invaso piazza del Campidoglio a Roma. Lo fa sapere la fondazione Notte della Taranta evidenziando "il successo dell'orchestra popolare" che è stata "ospite speciale della 14esima edizione di Musei in Musica".

Gli spettatori hanno avuto così l'occasione non solo di visitare le bellezze del museo pubblico più antico del mondo ma anche di assistere al concerto ballando al ritmo della pizzica salentina. Lo spettacolo si è aperto con la Taranta di Lizzano a cui sono seguiti i brani più amati, come Pizzicarella, Pizzica di San Vito, Lu Rusciu de lu mare e Calinitta. Ad applaudire musicisti e danzatori salentini anche il sindaco di Roma, Roberto Guarltieri, e l'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA