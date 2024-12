Acceso albero Natale a Foggia, sindaca 'per angeli lassù'

"Anche una luce, la più flebile, la più sperduta, anche un albero spennacchiato è sicuramente segno di buon augurio e di speranze e di messaggi che partono da qui e arrivano lassù, perché quest'anno la nostra città ha da ricongiungersi a degli angeli lassù. A tutti gli angeli che abbiamo lassù". Lo ha detto la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, riferendosi ai giovanissimi tre tifosi del Foggia calcio deceduti durante un tragico incidente stradale di rientro da una trasferta, durante l'accensione dell'albero di Natale in pieno centro cittadino.

Con l'accensione dell'albero prende ufficialmente il via il Natale in città. "Natale è una santa ricorrenza - continua la prima cittadina - che deve unirci e farci essere più buoni e riscaldare con il nostro affetto gli uni per gli altri". Oltre all'accensione dell'albero, anche il concerto 'Hallelujah - Candlelight Experience' di Antonino. Il cantautore foggiano è stato accompagnato dalla sua Band e dall'Orchestra Ico 'Suoni del Sud' (composta per l'occasione interamente da musiciste) che ha organizzato l'evento con l'assessorato alla cultura.

"Foggia ha bisogno di essere abbracciata con parole e fatti - ha detto Antonino - - spero che si ritorni nel 2025 a parlare di Foggia per le bellezze che ha. Bellezze che passano dalle cose semplici, da chi ritorna a Foggia dopo 20 anni come me. Perché, secondo me, chi parla male di Foggia è perché non c'è mai stato".



