A Ostuni luci Natale su 300 ulivi per sensibilizzare su Xylella

Trecento ulivi addobbati con le luci di Natale per lanciare un messaggio di speranza in un territorio in cui da diversi mesi la presenza di alberi colpiti dalla Xylella fastidiosa cresce a dismisura. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Ostuni, in provincia di Brindisi, il cui territorio ricade all'interno della Piana dei millenari, dove si concentra la maggiore presenza di ulivi con secoli di storia. Da qui le iniziative di associazioni e istituzioni per contrastare l'avanzata del batterio.

Gli ulivi addobbati per le vie di Ostuni sono tutti della varietà leccino, riconosciuta tra le quattro cultivar resistenti alla Xylella. Dopo il periodo natalizio alcuni ulivi saranno reimpiantati in un terreno di proprietà del comune di Ostuni e se ci saranno richieste da parte dei cittadini sarà valutata la possibilità di donarli con un'offerta simbolica. I soldi recuperati potranno essere utilizzati per l'acquisto di altre piante autoctone da reimpiantare sempre per sostenere progetti ambientali.

"Con questa iniziativa puntiamo ad unire le forze: istituzioni, amministratori, privati, scienziati, cittadini per tentare - spiega l'assessore all'agricoltura e alle attività produttive del Comune di Ostuni, Laura Greco - di arginare i danni della Xylella e proteggere il nostro patrimonio. Forse avremmo potuto svegliarci prima ma l' importante è aver preso consapevolezza di ciò che sta accadendo e aver iniziato una battaglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA