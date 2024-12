Leonida 2024, un riconoscimento per l'artista potentino Ligrani

"La sua opera artistica fa comprendere a tutti noi la sua capacità dell'essere interprete privilegiato della nostra contemporaneità, ove l'universalità del suo impegno verso i temi più impellenti della nostra civiltà contemporanea, diventi esempio e capolavoro di saggezza filosofale, simbolo di un'esperienza interiore, ricercata e vissuta per lo sviluppo spirituale, tanto più se contestualizzata nel più ampio scenario su cui si fondano le moderne arti visive, quale via maestra da indicare alle future generazioni".

E' la motivazione alla base del riconoscimento per l'artista lucano Massimiliano Ligrani che, in serata, a Lecce, sarà insignito del "Leonida 2024". Il premio, organizzato e ideato dall'Accademia "Italiani in Arte nel Mondo", viene "conferito - è scritto in una nota - ad artisti pittori e scultori contemporanei da una giuria internazionale composta da prestigiosi professionisti della cultura e delle arti e da importanti esponenti delle istituzioni civili e sociali".

Oltre all'assegnazione del "Leonida", nella cittù pugliese Ligrani è anche protagonista con un'opera inedita, intitolata "2Kpigreco", che fa parte di una mostra collettiva, inaugurata lo scorso primo dicembre e visitabile fino al 10 dicembre, nella storica Galleria dell'arte della "Società operaia di mutuo soccorso-E.Maccagnani".

Ligrani, nato a Potenza nel 1976, ha iniziato "la sua ricerca creativa all'età di dieci anni, quando, per recuperare l'agilità e l'uso della mano destra gravemente ferita in seguito ad un incidente accaduto a Capodanno a causa di un petardo - è scritto nel comunicato - comincia a disegnare e a dipingere. Negli anni coltiva l'amore per l'arte da autodidatta sperimentando sempre molteplici e variegati linguaggi per creare e ricreare di volta in volta il suo stile unico ed originale senza il rigorismo e le influenze di studi accademici. Affronta, scruta e rielabora diversi campi dell'arte contemporanea: la fotografia, il design, la performance".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA