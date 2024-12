Il premio letterario 'Melina Doti' assegnato ad Ausilia Maffucci

E' Ausilia Maffucci, di Foggia, la vincitrice della quinta edizione del premio letterario nazionale "Melina Doti", riservato ad autori over 50 di racconti brevi sul tema "Il rapporto con le radici al tempo dei social". Doti, originaria di Sasso di Castalda (Potenza), è vissuta in Puglia dove ha scritto le sue opere a partire dai 50 anni, da qui la caratteristica del Premio, la cui cerimonia si è tenuta in serata a Potenza.

Maffucci, "che si occupa di assistenza domiciliare - è spiegato in un comunicato diffuso dagli organizzatori del 'Melina Doti' - è stata premiata con 500 euro per il racconto 'Mare d'inverno', amicizia e amore visti dal protagonista attraverso i social, dai quali però l'uomo riesce a prendere le distanze. Per il secondo posto, la giuria presieduta da Carmen Lasorella ha scelto 'La sostanza dei sogni' di Mauro Barbetti, insegnante di inglese di Ancona, al quale sono andati 250 euro.

Terzo posto ex aequo per Roberta Rocca di Roma con 'La bambina con le scarpe di pezza' e Luciana Gallo di Cava dei Tirreni con 'Un antico sapore di buono'. Alle due autrici, in passato docenti nelle medie superiori a Potenza, il premio in denaro di 200 euro a testa".

Alla serata, condotta da Savino Zaba, è intervenuto l'attore lucano Nando Irene, fra i protagonisti della fiction "Imma Tataranni sostituto procuratore", della quale si sta girando la quarta serie a Matera. Si sono inoltre esibiti i giovani musicisti dell'Orchestra dell'Istituto comprensivo Leonardo Sinisgalli di Potenza. Durante la manifestazione "è stata lanciata la proposta 'Mezz'ora di social': ragazzi delle medie di primo e secondo grado in cattedra per 30 minuti al giorno per parlare dei media più discussi, allo scopo di essere ascoltati ed orientati dai docenti. Confermata la partnership del premio Melina Doti con Amaro Lucano, eccellenza lucana nel mondo da 130 anni, rappresentata dalla brand manager Letizia Vena con un videomessaggio".



