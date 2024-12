Sede ospedale Casa Sollievo in usufrutto gratuito per 30 anni

E' stato firmato l'accordo per la concessione trentennale dell'usufrutto gratuito dell'immobile in cui ha sede l'ospedale voluto da San Pio, ovvero Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. A siglare l'intesa sono stati la fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che amministra l'ospedale, e la società immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza spa, che detiene la proprietà dell'immobile.

"L'accordo - spiega Gino Gumirato, direttore generale della fondazione Casa Sollievo della Sofferenza - deriva dalla necessità di integrare la decisione, presa alcuni decenni fa, di separare la gestione ospedaliera dalla gestione dell'immobile affidandole a due società distinte ma riconducibili allo stesso progetto originario. L'usufrutto trentennale avrà importanti e positive ripercussioni anche per il bilancio dell'ospedale migliorando nettamente sia il capitale netto che la struttura dei costi".

"Desidero per questo ringraziare - conclude il direttore generale - il consiglio di amministrazione della immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza spa così come tutte le istituzioni vaticane che ci hanno supportato in questo percorso".

L'accordo ha ricevuto il benestare della Segreteria per l'economia della Santa Sede (Spe) e della segreteria di Stato Vaticano per la fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, cui si è aggiunta l'approvazione dell'Apsa, l'amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, per l'immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza spa.



