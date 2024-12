San Nicola fa conoscere la Puglia, lo spot per Bbc e Cnn

Un uomo barbuto dallo sguardo dolce viaggia tra le bellezze e i sapori della Puglia e che, scoccato il sei dicembre, corre in Basilica a Bari perché è arrivato il suo giorno. Lo stesso in cui consegna a chiunque voglia passare a trovarlo anche per conoscere la Puglia, le chiavi di casa. È quanto racconta in quasi un minuto lo spot, presentato oggi a Bari, intitolato 'Santa Claus is in the house', cuore della campagna dedicata alle vacanze invernali che l'assessorato al Turismo della Regione Puglia e Pugliapromozione veicoleranno su Bbc News in Europa e Asia Pacifica e su Cnn international in Nord America, Canada e America Latina. A fare da sfondo al vescovo di Myra sono la basilica paleocristiana in rete metallica di Tresoldi a Siponto nel Foggiano, la grotta di San Biagio a San Vito dei Normanni (Brindisi), il MArTA di Taranto, l'Alta Murgia e il mare del Salento. "Stiamo costruendo un cartellone ricco di eventi, di attività e iniziative che mettono in risalto l'unicità del nostro territorio durante le festività", ha detto l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane spiegando che assieme allo spot sono state illustrate "le iniziative per rendere ancora più vivo il calendario degli appuntamenti, supportato dal bando dedicato al prodotto natalizio e con i festeggiamenti di Capodanno nei nostri capoluoghi come ulteriori momenti di attrattività per la nostra amata Puglia". "Con lo spot porteremo in tutto il mondo un messaggio di pace, di un Santo meticcio che è diventato Babbo Natale per tutto il pianetae che trova la sua casa qui a Bari e, quindi, in Puglia - ha sottolineato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - .Si tratta di uno spot che porta in alto i valori della pace, della accoglienza della nostra Puglia, realizzato attraverso un avviso pubblico di Pugliapromozione. Con Santa Claus miriamo ad incuriosire e far venire voglia di fare le vacanze in Puglia anche in questo periodo dell'anno".



