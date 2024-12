Metropolita di Ucraina in visita a Bari lunedì 16 dicembre

Una visita attesa, annunciata il mese scorso dall'ambasciatore d'Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash, e ora confermata: il prossimo 16 dicembre sarà a Bari il metropolita primate della Chiesa ortodossa di Kiev e Ucraina, Epifanio I.

L'occasione è legata ai festeggiamenti dedicati a San Nicola che nel calendario liturgico ortodosso cadono 10 giorni dopo quelli cattolici. Si tratta - viene evidenziato in una nota - della prima volta in Italia per Epifanio I.

La visita a Bari del metropolita sarà preceduta da altri incontri Istituzionali previsti domenica 15 dicembre nelle città di Matera, Altamura e Gravina in Puglia. I dettagli saranno forniti dall'ambasciatore d'Ucraina per la Santa Sede, martedì 10 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA