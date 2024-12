Il chitarrista Pablo Sainz Villages stasera al Petruzzelli

È considerato il successore di Andrés Segovia oltre che l'ambasciatore della cultura spagnola nel mondo. È il chitarrista Pablo Sainz Villegas che questa sera si esibirà in un recital nell'ambito della stagione concertistica del teatro Petruzzelli di Bari.

In programma di Hector Villa Lobos Cinque Preludi, per chitarra, W 419, di Johann Sebastian Bach Ciaccona, per chitarra, BWV 1004 (arr. P. Sainz Villegas), di Isaac Albéniz Asturias, dalla "Suite española" per chitarra, op. 47, di Joaquín Rodrigo Invocatión y danza, di Agustín Barrios-Mangoré Un sueño en la Floresta, per chitarra e di Carlo Domeniconi Koyunbaba, per chitarra, op. 19 (1985).

I suoi tour sinfonici includono collaborazioni con Amsterdam Sinfonietta, National Orchestra of Spain, New Zealand Symphony.

Il successo delle sue esibizioni si traduce in ripetuti inviti da parte di grandi direttori come Miguel Harth-Bedoya, Carlos Kalmar, Juanjo Mena e Alondra de la Parra. Sainz Villegas è stato scelto per celebrazioni istituzionali e si è esibito per la famiglia reale spagnola oltre che per capi di Stato e leader internazionali. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro oppure sul sito di vivaticket.



