Fitto, in Europa sfide non semplici da far tremare i polsi

"Si tratta di sfide" quelle dell'Europa dei prossimi cinque anni "non semplici, da far tremare i polsi. Perchè l'Europa ha difronte a sé un momento di grandissima difficoltà. Lo scenario geopolitico a livello internazionale non è per nulla semplice. Si tratta di uno scenario molto complesso". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo dell'Unione Europea, Raffaele Fitto, durante il suo intervento a Maglie (Lecce), nel corso di un evento organizzato nella sua città per festeggiare la sua nomina in Ue.



