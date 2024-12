Bari sveglia all'alba per San Nicola,sindaco 'messaggio di pace'

"L'emozione che provo oggi è difficile da spiegare. Festeggiare insieme san Nicola nei vicoli della città vecchia, tra abbracci e sorrisi, è un'esperienza umana bellissima". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari, Vito Leccese, che partecipa per la prima volta con la fascia tricolore ai festeggiamenti in onore del patrono della città.

Questa mattina all'alba, come da tradizione, sono stati tanti i baresi che hanno omaggiato il vescovo di Myra affollando la basilica in cui si conservano le sue spoglie. Alla celebrazione eucaristica è seguita l'immancabile passeggiata tra i vicoli del borgo antico sorseggiando la cioccolata calda.

"Portiamo sempre con noi, ogni giorno, il messaggio di solidarietà, pace e umanità del nostro santo, facciamo in modo che qui, da Bari, risuoni più forte che mai", aggiunge Leccese.

Tra i fedeli e devoti di San Nicola anche l'ex sindaco e ora presidente della commissione Ue per l'Ambiente, Antonio Decaro, con cui in tanti hanno voluto fare una foto o un selfie. "La tua luce oggi è ancora più bella - scrive su Facebook l'eurodeputato - perché siamo un'unica città che si vuole bene".



