Arresti per traffico droga, famiglia gestiva associazione

(v. 'Traffico di droga, 21 arresti...' delle 07:45) C'erano tre componenti di una stessa famiglia, il padre e due fratelli, al vertice della presunta associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sgominata dai carabinieri questa mattina tra le province di Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Cosenza. Sono in totale 21 gli arresti sulla base dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della Dda.

Dall'attività investigativa dei militari sarebbe emerso il ruolo dei fratelli Cosimo e Vincenzo Leone, di 23 e 40 anni, "promotori ed organizzatori" dell'associazione. E del loro padre 64enne, Giovanni Leone, che li avrebbe aiutati nella gestione dei presunti traffici illeciti. Le indagini sono iniziate dopo il ritrovamento nel condominio dove viveva il 64enne di oltre un chilo di eroina, materiale per il confezionamento di droga, oltre cinquemila euro in contanti ed una cartuccia inesplosa calibro 380.

L'indagine è stata condotta attraverso intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (oltre 30.000 comunicazioni), supportate da numerosi servizi di osservazione controllo e pedinamento, attuati anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza posti sulle principali vie della città.

Ad agosto del 2022, a seguito di un ulteriore arresto in flagranza per 250 grammi di cocaina, le forze dell'ordine hanno avviato un secondo filone investigativo. I due anni complessivi di attività investigativa, riferiscono gli inquirenti in una nota, "hanno permesso di accertare l'esistenza di un gruppo criminale, con una precisa distribuzione di ruoli e compiti tra gli appartenenti, molto attivo nella vendita di sostanze stupefacenti (prevalentemente eroina e cocaina)". Il sodalizio si riforniva di droga anche nelle province di Brindisi e Bari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA