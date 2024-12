Vertenza gruppo Dema, Fim Cisl 'tutelare al massimo occupazione'

"Salvaguardare al massimo il futuro occupazionale dei lavoratori degli stabilimenti aeronautici Dema e Dar, realtà industriali fondamentali del tessuto economico produttivo di Brindisi". È stato questo, spiegano il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Michele Tamburrano, e l'operatore territoriale Brindisi Fim Cisl, Celestino Bruni, l'obiettivo evidenziato ieri pomeriggio a Roma, durante l'incontro al ministero delle imprese e made in Italy (Mimit), per l'avanzamento della vertenza.

Con il nuovo piano industriale, "partendo dai risultati del 2024 - aggiungono i due sindacalisti - e traguardando il punto fisso dell'equilibrio finanziario da raggiungere entro il 2028", viene "superata la chiusura di Dema Brindisi, che diventa centrale e, in prospettiva, sito di eccellenza in ambito delle lavorazioni a controllo numerico"- Per quanto attiene "la Dar, invece, nel corso dell'incontro - puntualizzano Tamburrano e Bruni - abbiamo chiesto chiarezza sullo stato di avanzamento del passaggio di proprietà ad Italsistemi. Si è reso necessario programmare un incontro di approfondimento presso il Sepac della Regione Puglia, anche perché a fine anno scadono gli ammortizzatori in essere e si rende necessario verificare se vi è ulteriore capienza a disposizione".

Durante la relazione iniziale, "l'amministratore delegato del gruppo - riferiscono i due rappresentanti della Fim Cisl - ha ripercorso tutte le tappe, da inizio concordato fino ad oggi, che hanno caratterizzato il cammino vertenziale. Il piano è stato approvato dal Fondo di proprietà". Si è giunti così, concludono, alla "riduzione degli esuberi totali di gruppo, che si attestano intorno alle 120 unità tutti insistenti sui siti campani. Usciamo da questo incontro con la consapevolezza che finalmente i lavoratori di Dema Brindisi intravedono uno spiraglio di luce, mentre continueremo a vigilare sulla situazione Dar, affinché si possa giungere al più presto a una soluzione positiva anche su questo versante".



