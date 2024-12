Dimessa da ospedale donna muore il giorno dopo, aperta inchiesta

La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta sulla morte di una 39enne avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì scorsi nell'ospedale 'Perrino' di Brindisi.

A chiedere l'avvio di un'indagine sono stati i familiari della vittima che ieri hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

A quanto si apprende la donna si sarebbe recata una prima volta all'ospedale di Francavilla Fontana lunedì scorso lamentando dolori ad un fianco e nausea. Dopo i controlli sarebbe stata dimessa. Le sue condizioni, però, non sarebbero migliorate, e così martedì la 39enne si è presentata nuovamente in ospedale. Questa volta da Francavilla Fontana è stata trasferita d'urgenza al 'Perrino'. Qui è stata sottoposta ad alcuni accertamenti diagnostici per una sospetta colica e poi è stata operata. Al termine dell'intervento è stata trasferita nel reparto di Terapia intensiva dove poi è morta.

La salma della 39enne si trova ora nel cimitero di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria, così come la cartella clinica. Non è escluso che la Procura di Brindisi disponga l'autopsia per accertare le cause della morte.



