Studenti protagonisti al Taranto innovation summit

Circa cento studenti, innovatori e startupper hanno aderito e si confronteranno in un Hackathon sui temi della mobilità sostenibile e della logistica integrata alla seconda edizione del Taranto innovation summit, l'evento dedicato all'innovazione organizzato da ITS Academy Mobilità in collaborazione con Università degli Studi di Bari, CTE Calliope, Marina Militare, Puglia Women Lead, Confindustria Taranto e con il patrocinio del Comune di Taranto.

L'iniziativa, che si svolge nell'Arsenale Marittimo da oggi a venerdì prossimi, è intitolata "Data-Driven Economy. Sei pronto a vivere il cambiamento?". "Dal successo dei recenti progetti innovativi, CTE Calliope, e degli eventi culturali che hanno illuminato la città, dalla Notte dei Ricercatori al TEDxTaranto, emerge - ha sottolineato Silvio Busico, presidente di Its Academy Mobilità - un dato chiaro e potente: Taranto ha sete di innovazione. Il nostro impegno è trasformare questa sete in un movimento concreto, costruendo un laboratorio permanente di innovazione nel cuore del territorio, dove idee, persone e tecnologie possano convergere per creare valore". "I primi risultati - ha aggiunto - ci sono. E sono solo l'inizio. Taranto sta scrivendo una nuova pagina, e ognuno di noi ne è parte".

La prima giornata dell'evento è caratterizzata da interventi inerenti al ruolo abilitante dell'innovazione negli ambiti che maggiormente possono contribuire allo sviluppo della società, ossia salute, formazione business; le due successive vedranno protagonisti gli studenti prima delle premiazioni finali.





