Società partecipate, bando Comune Bari candidature elenco unico

Alta professionalità da un lato e ricambio generazionale dall'altro. Sono le linee di indirizzo dell'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle candidature per la formazione dell'elenco unico per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune di Bari presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione comunale e organismi vari. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Vito Leccese e dall'assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale Nicola Grasso.

Le società a controllo pubblico interessate dalla procedura sono Amtab Spa, azienda municipale Gas Spa, Amiu Puglia Spa, Bari Multiservizi spa e Amgas Srl (controllata indiretta), cui si aggiungono gli enti pubblici vigilati Consorzio Asi ed Ente Fiera del Levante.

"Come previsto dal Testo unico degli enti locali, il sindaco in questo frangente - ha spiegato Leccese - ha un ruolo marginale in quanto è tenuto ad adeguarsi agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale". "Ciò che mi preme sottolineare - ha aggiunto - è che, avendo individuato la necessità di un ricambio generazionale nella gestione delle aziende partecipate, auspichiamo che i giovani della nostra città, ma non solo, vogliano rispondere a quella che riteniamo a tutti gli effetti una chiamata alla responsabilità civica".

L'assessore Grasso ha osservato che "la scelta assunta dall'amministrazione e dal Consiglio comunale è stata quella di prevedere dei requisiti di professionalità più elevati che in passato". L'esponente della giunta ha evidenziato infine "la volontà di coinvolgere quanto più possibile giovani professionalità (under 35) che possano e vogliano impegnarsi nella gestione di alcuni aspetti della vita amministrativa - penso alla raccolta dei rifiuti o al trasporto urbano - che costituiscono gangli vitali per lo sviluppo e la realizzazione degli interessi pubblici della nostra città".



