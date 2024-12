Santa Barbara, Foggia ricorda Vigile del fuoco morto in servizio

"Sicuramente oggi per Santa Barbara, patrona del corpo dei Vigili del fuoco, è la nostra festa. È doveroso festeggiare, ma con il dolore nel cuore". Così il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Foggia Giulio Capuano questa mattina alle celebrazioni della festa del corpo avvenute in maniera ridotta in ricordo del vigile del fuoco Antonio Ciccorelli, morto nel settembre scorso durante un'attività di servizio mentre era impegnato, con un collega, in operazioni di soccorso ad alcuni automobilisti rimasti in panne a causa delle forti piogge, nel territorio del Foggiano tra San Severo, Apricena e Torremaggiore.

Al caporeparto Ciccorelli, 60 anni, è stata dedicata una teca contenente la sua divisa posta all'interno della sede del comando di Foggia. Presenti le massime autorità provinciali delle forze di polizia e il prefetto Maurizio Valiante, oltre ai familiari del vigile del fuoco scomparso.

"È un momento toccante per me - ha detto il figlio Alessio - e la mia famiglia e per tantissima gente. Ricordarlo così, con questa teca, è un modo che farà bene a tutti e non solo a noi familiari. Papà è stato un esempio fino all'ultimo per il modo in cui ha deciso di vivere la sua vita. Ho tanti ricordi di lui.

Soprattutto quando riesco ad essere qui in caserma".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA