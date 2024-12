Infermieri accoglienza in pronto soccorso per prevenire violenza

Formare una nuova figura professionale, l'infermiere di process, dedicato all'accoglienza nei pronto soccorso, che sia in grado di incentivare la presa in cura del paziente e dei suoi familiari, dal triage alla dimissione e/o ricovero, e creare una rete di collegamento tra i diversi professionisti della salute per ottimizzare tempi d'attesa, ridurre eventuali tensioni e prevenire episodi di violenza.

E' l'obiettivo del corso avviato oggi dalla Asl di Bari nell'ospedale di Venere destinato alla formazione degli operatori del Pronto soccorso del presidio, coordinati da Mauro Martucci, responsabile del Servizio delle professioni sanitarie ospedaliero-territoriali e da Rosa Melodia, responsabile del Pronto soccorso, nell'ambito del progetto pilota "Prendersi cura della aggressività: l'infermiere di processo come leva strategica".

Nel corso dei primi 8 mesi del 2024 - sottolinea una nota - al servizio di prevenzione e protezionale aziendale della Asl di Bari sono state segnalate 51 aggressioni a personale sanitario.

Tra le sedi cosiddette ad alto rischio ci sono i Pronto soccorso. Per questo si sta lavorando per introdurre la nuova figura professionale che è prevista dalle Linee Guida Hospitality del Sirgisl, Sistema regionale integrato di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (delibera regionale del 31 luglio 2024 ) per cui anche l'azienda sanitaria di Bari si sta dotando di un sistema per la prevenzione, protezione e gestione degli atti di aggressione agli operatori.

Il personale infermieristico - sottolinea la Asl - sarà adeguatamente formato per migliorare il processo informativo e, quindi, prevenire atti di violenza contro gli operatori sanitari e sociosanitari. Nel progetto saranno coinvolti professionisti sanitari con esperienza maturata in Pronto Soccorso, esperti delle dinamiche, dei percorsi interni e dei flussi clinici-assistenziali tipici di un dipartimento di emergenza-urgenza.



