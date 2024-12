Decaro, 'continuano a calunniarmi ma non mi fanno paura'

(v:'Mafia e politica, pentito conferma incontro...' delle 16.32) "Ci hanno già provato in tutti i modi. Ci provano ancora. Ancora una volta vogliono intimidirmi con calunnie e diffamazioni. Sono costretto a ripetere che gli esponenti del clan Parisi li ho incontrati soltanto nelle aule di tribunale, dove io rappresentavo con orgoglio la mia città, da sindaco, e loro erano imputati, grazie anche alle denunce che io stesso avevo fatto. Trovo assurdo dover tornare per l'ennesima volta su una vicenda peraltro già archiviata dalla procura di Bari, ma io non mi stancherò mai di combattere. La verità è la mia forza e continuerò a ripeterla a testa alta e senza paura". Lo afferma l'eurodeputato ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, in relazione alle dichiarazioni del pentito De Santis "che tira in ballo nuovamente un presunto incontro con esponenti della criminalità organizzata".



