Picchia un infermiere in pronto soccorso a Bari, arrestato

Avrebbe aggredito un infermiere che lo stava curando al pronto soccorso del Policlinico di Bari colpendolo con un violento pugno al volto, rompendogli gli occhiali e ferendolo all'altezza dell'occhio sinistro. Per questo un 36enne barese con precedenti di polizia è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni personali, aggravate dall'aver commesso il fatto contro personale esercente una professione sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni. E' accaduto nella tarda serata di ieri e il 36enne, secondo quanto comunicato dalla polizia, era presumibilmente sotto l'effetto di stupefacenti e alcol. L'aggressore è stato portato in carcere a Bari.

In una nota del Policlinico si precisa che l'uomo, "in evidente stato di alterazione alcolica, ha aggredito prima verbalmente il personale sanitario in servizio e ha poi sferrato un pugno contro un infermiere causando traumi anche a una guardia giurata intervenuta per ristabilire l'ordine". Il paziente "era già stato preso in carico e stava eseguendo la terapia nel nucleo di assistenza avanzato, quando ha ripreso a insultare il medico in servizio, ha rimosso l’accesso venoso e si è scagliato contro l’infermiere intento a medicare l’emorragia, causata dalla stessa rimozione". L’infermiere ha riportato un trauma oculare e la lacerazione della palpebra dell’occhio sinistro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA