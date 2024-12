'E' tempo di cambiare musica', rassegna contro violenza su donne

Si terrà domani sera alle 20.30 nel teatro Piccinni di Bari l'appuntamento conclusivo della rassegna contro la violenza sulle donne, 'È tempo di cambiare musica'.

L'ultimo concerto prevede una introduzione sul tema fatta dalla presidente di UnaNessunaCentomila, Giulia Minoli, a cui seguirà la lettura di un testo a cura di Viola Ardone, autrice e voce recitante e l'esibizione di Carlo Maria Parazzoli al violino, Francesco Dillon al violoncello, e Andrea Lucchesini al pianoforte. I tre proporranno il Trio numero 2 per archi e pianoforte, in do maggiore, di Johannes Brahms.

I biglietti sono in vendita al botteghino del Petruzzelli, online su www.vivaticket.it e presso i rivenditori vivaticket.

Il prezzo per platea, primo e secondo ordine è di cinque euro mentre di 3 dal terzo ordine in su.



