Rogo in casa a Brindisi, ragazza salvata dai vigili del fuoco

Una ragazza è stata soccorsa e messa in salvo dai vigili del fuoco a Brindisi dopo un incendio divampato nell'appartamento in cui viveva. A quanto si apprende, il rogo sarebbe partito dalla camera da letto per poi estendersi ad altre stanze delle casa.

I vigili del fuoco hanno utilizzato anche un'autoscala per poter accedere all'interno dell'abitazione e mettere in sicurezza la giovane, poi affidata alle cure del personale sanitario del 118. La ragazza non è in pericolo di vita. Le fiamme hanno annerito le pareti esterne dello stabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA