Sono tre le auto gravemente danneggiate da un incendio divampato nella notte a Brindisi, in via Romolo. A fuoco una Audi a 3, una Lancia Y ed una Fiat Punto. Sul posto per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini per accertare le cause dell'incendio sono condotte dai carabinieri.

A quanto si apprende l'Audi e la Lancia sono dello stesso proprietario.



