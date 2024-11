Gemmato, 'incendio portone casa Ventola, è clima intimidatorio'

"Sono episodi gravi, sintomo di un clima intimidatorio che però non ci spaventa e non scalfisce la nostra determinazione a fare bene per tutti gli italiani". È quanto dichiara il sottosegretario alla Salute e coordinatore di FdI in Puglia, Marcello Gemmato, commentando l'incendio al portone dell'abitazione dell'eurodeputato Francesco Ventola avvenuto la scorsa notte a Canosa di Puglia, nel nord Barese.

Gemmato definisce quanto accaduto "un atto vile, di immotivata violenza e da condannare fermamente", e infine esprime "totale solidarietà a Francesco Ventola".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA