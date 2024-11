'Siamo in riserva', la campagna di Aqp per il risparmio

Si intitola 'Siamo in riserva' la campagna di sensibilizzazione promossa da Acquedotto pugliese (Aqp) per far comprendere le difficoltà che la regione potrebbe dover affrontare già dal prossimo mese di gennaio a causa della scarsa disponibilità di acqua. A pesare sono state le scarse piogge registrate negli ultimi mesi che si contrappongono ai prelievi che invece "restano superiori agli afflussi", fa sapere la società che invita a "contenere i consumi". "Ogni goccia è fondamentale per superare la crisi idrica", si legge in una nota di Aqp che ricorda "la tecnologia messa in campo negli ultimi anni" per il risparmio idrico che però deve essere associata ai "piccoli gesti quotidiani" dei pugliesi. "Ènecessario continuare a mantenere ridotta la pressione nel rispetto degli standard di qualità previsti dalla carta del servizio idrico integrato" perché "meno acqua sarà consumata da tutti, più si allontanerà il rischio di inasprimento delle restrizioni", prosegue Aqp. La disponibilità idrica totale degli invasi da cui Aqp preleva piu della metà del fabbisogno "è inferiore del 62% rispetto ai valori medi storici" mentre "la portata media delle sorgenti irpine, che pesano per un terzo sul mix di fonti, è in calo di oltre il 12%". L'Ente ha risparmiato lo scorso anno 80 milioni di metri cubi di acqua annui rispetto al 2019 grazie "all'efficientamento dei processi gestionali" e "sono stati avviati interventi di risanamento che interessano quasi 1.300 chilometri di condotte per un investimento complessivo di 800 milioni di euro".



