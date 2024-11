Meloni scherza, coi progetti spaziali Emiliano come Musk

"Michele Emiliano come Elon Musk": lo dice scherzando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni citando uno degli "interventi più importanti" finanziati con l'accordo di sviluppo e coesione con la Puglia.

"Voglio ricordare - ha spiegato la premier - lo spazioporto di Taranto Grottaglie, la prima infrastruttura nazionale dedicata ai voli orbitali e suborbitali, cioè alle missioni spaziali, praticamente Michele Emiliano come Elon Musk" ha detto sorridendo in direzione del governatore. Dopo essersi interrotta per il riso, Meloni ha sottolineato che così "la Puglia diventa centrale in quella che è una delle grandi sfide dei domini geopolitici del futuro, spazio e fondali marini".



