Un giovane di 29 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Palma a Lecce probabilmente a causa delle esalazioni di un braciere. A fare la scoperta sono stati i familiari questa mattina. Il corpo è stato trovato in una stanzetta attigua alla cucina dove c'era un braciere con della carbonella, acceso probabilmente per riscaldarsi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



