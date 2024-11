Cgil e Uil, in piazza a Bari contro manovra di bilancio

E' gremita di bandiere rosse e azzurre piazza Massari, nel centro di Bari, dove si svolge la manifestazione principale in Puglia nel giorno dello sciopero generale. In piazza ci sono tutte le categorie di Cgil e Uil, oltre pensionati e studenti. Sul palco si alternano i rappresentanti dei due sindacati. Fra gli altri ci sono il segretario generale della Uil Puglia, Gianni Ricci, e la segretaria nazionale della Cgil, Lara Ghiglione. Lo sciopero è stato indetto in 50 piazze italiane, in Puglia copre tutte e sei le province. Le rivendicazioni principali riguardano la politica industriale del Paese, le risorse per la sanità, la scuola, il servizio pubblico e la situazione dei sindacati. "Il governo è sordo, assente e spesso anche bugiardo. Ci racconta una Paese da record, ma a crescere è solo il lavoro povero", ha detto Ricci.

"Stiamo chiedendo al governo di invertire il senso di marcia - ha aggiunto - perché non abbiamo risposte: i salari sono troppo bassi, il potere di acquisto dei salari è eroso del 16 per cento". Ricci ha aggiunto che "chiediamo di rinnovare i contratti, di detassare gli aumenti contrattuali che verranno dalla stipulazione dei nuovi contratti".

Ghiglione ha evidenziato che la manovra di bilancio "è contro i lavoratori, i pensionati e i giovani. Si investe in armamenti, si decide di non tassare in maniera progressiva per trovare nuove risorse sulla sanità, mentre milioni di lavoratori avranno aumenti salariali del quattro per cento a fronte di un tasso di inflazione del 17". "Al ministro Salvini - ha aggiunto - che oggi ha voluto precettare i lavoratori dei trasporti, diciamo che anziché partecipare alle sagre dovrebbe occuparsi di garantire il diritto delle persone a muoversi 365 giorni l'anno".



