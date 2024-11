Ryanair attiva 4 nuove rotte dalla Puglia per l'inverno

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo in Puglia per l'inverno (W24), tra cui 4 nuove destinazioni: Marsiglia, Norimberga, Tirana (da Bari) e Trieste (da Brindisi). Questa crescita è sostenuta dall'impegno di Ryanair nella regione con oltre 600 voli settimanali. Aumentate, intanto, le frequenze su rotte esistenti popolari come Budapest, Cagliari, Madrid, Milano Malpensa, Pisa, Sofia e Torino.

L'operativo invernale 2024 di Ryanair opererà principalmente con i 5 aeromobili della compagnia aerea attualmente basati in Puglia (3 a Bari, 2 a Brindisi), che rappresentano un investimento di 500 milioni di dollari e supportano - ha spiegato Aeroporti di Puglia - oltre 4.600 posti di lavoro nella regione.

L'operativo W24 di Ryanair per la Puglia offrirà 45 rotte in totale (33 a Bari e 12 a Brindisi) con oltre 6 milioni di passeggeri l'anno.

Per celebrare l'operativo invernale e le nuove rotte da/per la Puglia, Ryanair ha lanciato una promozione di tre giorni con tariffe a partire da 24.99 euro per i viaggi fino a fine marzo, disponibili da oggi solo su ryanair.com.

"Operiamo - ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair - da/per la Puglia da 20 anni, durante i quali abbiamo effettuato investimenti significativi nella regione, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti della regione".

"I nuovi collegamenti - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresentano un ulteriore passo avanti nel rafforzamento e nell'ampliamento della connettività internazionale della nostra regione, ma soprattutto testimoniano il continuo impegno di Aeroporti di Puglia finalizzato all'ampliamento dell'offerta di voli".





