Luci, show, alberi e mercatini, Bari diventa città del Natale

Si parte il 6 dicembre alle ore 20, in piazza del Ferrarese, con l'accensione del grande albero di Natale e l'inaugurazione del giardino d'inverno. E' ricco e variegato il programma di eventi allestito dal Comune di Bari, in collaborazione con Amgas e i cinque Municipi, in occasione delle festività e battezzato "Bari, la città del Natale". Il cartellone (fino al 6 gennaio 2025) è stato presentato questa mattina con la partecipazione, fra gli altri, degli assessori alle Culture, allo Sviluppo locale e alla Giustizia, Paola Romano, Pietro Petruzzelli ed Elisabetta Vaccarella, e al presidente di Amgas Vanni Marzulli.

Per tutto il mese nella centralissima piazza Umberto sarà allestito "Christmas in wonderland: la vera storia del Natale", un villaggio innevato con casette in legno, scenografie immersive, installazioni luminose, proiezioni e l'immancabile casa di Babbo Natale dedicata ai più piccoli. Ci sarà spazio anche per laboratori, spettacoli teatrali e un palco centrale che ospiterà live e momenti di intrattenimento.

Il 6 dicembre, in occasione della festa di San Nicola, sarà acceso anche l'albero di piazza del Ferrarese, alla presenza del sindaco Vito Leccese, nel corso di uno show che utilizzerà anche l'intelligenza artificiale. L'accensione sarà ripetuta, dal 7 al 23 dicembre, cinque volte al giorno (ore 18, 19, 20, 21, 22) con uno show di tre minuti. Spazio anche alla spiaggia comunale di Pane e Pomodoro dove, per la prima volta, ci sarà un grande albero di Natale allestito da scuole e associazioni. Nei fine settimana e nei giorni festivi saranno organizzati anche giochi ed eventi. La magia del Natale si respirerà nelle strade dello shopping, tutte allestite con fili e luci led.

Senza dimenticare i mercatini diffusi: da via Venezia, nel borgo antico, a piazza Diaz, Pane e Pomodoro, Corte del Catapano, piazza Eroi del Mare, piazza Umberto, piazza Garibaldi, piazza Massari e piazza della Torre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA