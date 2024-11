Incidente stradale nel Foggiano, salgono a due le vittime

Salgono a due le vittime dell'incidente stradale avvenuto nella serata di sabato scorso alla periferia di San Severo nel Foggiano. Dopo il decesso sul colpo del 21enne Biagio Manzaro, nel pomeriggio di ieri è morto anche il 43enne Attilio Comes, che era stato ricoverato presso la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

A darne notizia, con un comunicato, è l'amministrazione comunale che esprime cordoglio per la scomparsa. "E' una pagina orribile della nostra storia recente, un incidente - sottolinea la sindaca Lydia Colangelo - che ha privato la vita di due nostri concittadini. Ci chiediamo quale destino atroce si possa nascondere nella nostra vita che sabato scorso è stata spezzata così brutalmente ed improvvisamente per i due sanseveresi. Siamo tutti vicini alle famiglie di Biagio e Attilio, cui indirizziamo i sensi di cordoglio della civica amministrazione e dell'intera città di San Severo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA