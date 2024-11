Fatto esplodere bancomat nel Barese, indagano i carabinieri

Il bancomat della filiale di UniCredit di Modugno (Bari) è stato fatto esplodere intorno alle 4 della notte scorsa. Ad agire un gruppo di persone che avrebbe inserito nell'erogatore automatico di banconote del materiale esplosivo. La deflagrazione ha svegliato chi risiede a ridosso di via Roma dove si trova la banca. Non è chiaro se il colpo sia riuscito ma i danni alla filiale sono ingenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza della zona per acquisire le immagini e ricostruire la dinamica dell'assalto.



