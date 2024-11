Cirielli, 'l'Africa può diventare il granaio del mondo'

"Tra le numerose attività che il Ciheam sta portando avanti, considero particolarmente significativa una grande azione di bonifica nell'Africa settentrionale, che non solo contribuirà a garantire la sicurezza alimentare del continente africano, ma realizzerà ciò che ho sempre sostenuto: l'Africa può diventare il granaio del mondo". Lo ha detto il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, intervenendo a Bari all'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo hub internazionale per la formazione e l'innovazione nel Campus Cosimo Lacirignola del Ciheam Bari.

"Il Nord Africa, attraverso queste azioni, diventerà - ha aggiunto Cirielli - autosufficiente dal punto di vista alimentare, creando importanti opportunità di lavoro e favorendo anche una sovranità alimentare completa per l'Europa. Avere una filiera corta significa costruire un rapporto con un continente vicino, forte e resiliente. Questa è la grande sfida che abbiamo già intrapreso con alcuni Paesi, in particolare con la Libia".

Inoltre, "stiamo lavorando attivamente - ha spiegato il vice ministro - con l'Algeria e l'Egitto, e abbiamo avviato collaborazioni con due Paesi dell'Africa occidentale, il Senegal e il Ghana, che riceveranno un importante sostegno dal Ciheam, supportato dai finanziamenti della cooperazione italiana.

L'obiettivo è creare un modello virtuoso che renda l'Italia il centro di questo sviluppo per l'Africa".

Il Centro è realizzato con il contributo del ministero degli Esteri. "Sono molto lieto - ha osservato il viceministro - di poter intervenire a questo passaggio fondamentale per il futuro del Ciheam Bari e per un'azione adeguata dell'Italia nel settore della formazione in linea con il Piano Mattei per l'Africa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA