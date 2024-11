Rapina auto a turista francese, arrestato 33enne nel Brindisino

Avrebbe approfittato delle ore in cui era autorizzato ad uscire per rapinare l'auto di una turista francese il 33enne arrestato dai carabinieri a Francavilla Fontana, provincia di Brindisi. L'uomo, che si trovava già ai domiciliari per precedenti reati, è stato ora condotto in carcere con l'accusa di rapina.

Secondo quanto accertato dai militari, la donna si trovava a bordo di un'auto a noleggio quando sarebbe stata avvicinata da due uomini e costretta con la forza a uscire. La vittima sarebbe stata afferrata da un braccio e fatta scendere dalla macchina.

Nonostante lo choc, la donna ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona, ricostruendo l'intera dinamica della rapina. L'auto è stata recuperata e restituita alla turista.



