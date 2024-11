Progetto Fal 'Strade nuove', inaugurato sottopasso a Bari

Dall'eliminazione di un passaggio a livello alla realizzazione di un chilometro di strade nuove, fino alla piantumazione di 131 alberi e 8mila piante con conseguente abbattimento di Co2 di 26,5 tonnellate/anno. Sono in totale nove le opere pubbliche, per la città di Bari, realizzate da Ferrovie Appulo Lucane nell'ambito del 'Progetto Strade Nuove', e simbolicamente consegnate questa mattina nel corso di una conferenza stampa dove è stato inaugurato il sottopasso ciclopedonale. Presenti tra gli altri il presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza, il direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi; il sindaco di Bari, Vito Leccese; l'assessore ai Trasporti ed alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento.

"Oggi - ha detto il presidente Zizza - partecipo ad un altro taglio di nastro in pochi mesi, segno tangibile che la società che mi onoro di guidare è attiva nel cogliere le molteplici opportunità di finanziamento messe a disposizione dal governo nazionale e dalle Regioni". Il progetto, realizzato da Fal in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari, è stato concluso in due anni con un investimento di quasi 25 milioni di euro. "Innanzitutto - ha riferito l'assessora Ciliento - mi preme ringraziare Fal che ha realizzato questo progetto in soli due anni. Oggi vediamo il risultato di un investimento regionale di 24,5 milioni di euro, per lo più a valere sui fondi Fsc 2014-2020, che ha ricucito i quartieri Picone e Poggiofranco",.

"Ringrazio Fal che ha intercettato uno degli obiettivi a me più cari e che è nel mio programma di Governo comunale - ha sottolineato Vito Leccese - si sono preoccupati di piantumare oltre 130 alberi e migliaia di piante, il che significa un contributo importante in termini di riduzione delle emissioni di CO2 alteranti".



