Open Fiber con Clio Fiber per rete ultraveloce in Salento

Open Fiber e Clio Fiber - joint venture istituita da Unidata e Cebf - hanno stretto un accordo che consente a Open Fiber di riutilizzare infrastrutture di Clio Fiber già esistenti in Salento. L'obiettivo è estendere la rete ultraveloce nell'ambito del Piano Italia a 1 Giga, piano di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga finanziato con fondi del Pnrr.

La partnership è finalizzata ad accelerare il completamento della rete ultraveloce in Puglia, favorendo interventi tempestivi per ridurre il digital divide e migliorare l'accesso a servizi sempre più essenziali garantiti dalla connessione, in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass.

"L'obiettivo principale di Open Fiber è creare un'infrastruttura di rete capace di fornire connettività ultraveloce a tutti i cittadini, e accordi come questo sono fondamentali per accelerare lo sviluppo della Regione grazie alla nostra rete in FTTH - ha commentato Nicola Grassi, direttore Technology di Open Fiber - La nostra infrastruttura, infatti, è in grado di raggiungere velocità fino a 10 Gigabit al secondo con il massimo delle performance su tutti i dispositivi.

In questo modo cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni potranno accedere senza interruzioni a lavoro da remoto, didattica online, servizi pubblici, telemedicina, domotica e intrattenimento".

La rete ultrabroadband realizzata in Puglia da Open Fiber a oggi, raggiunge già oltre 74mila civici in 63 comuni di tutta la regione.

"In quasi due anni di attività - ha dichiarato Moreno Grassi, CEO Clio Fiber Srl - abbiamo esteso la nostra rete in 11 Comuni per un totale di quasi 40.000 unità immobiliari. Il nostro obiettivo è quello di permettere all'utenza residenziale, economica ed istituzionale di poter accedere ai servizi digitali, ormai essenziali nella quotidianità, attraverso una rete in fibra ottica progettata e realizzata con i più innovativi criteri".



