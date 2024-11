Letame combusto in azienda agricola in Salento, una denuncia

In un'azienda agricola a Salice Salentino, in provincia di Lecce, sono stati scoperti 140 metri cubi di letame combusto. A far scattare le indagini dei carabinieri forestali sono state le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano odori nauseabondi. Una ispezione dei militari ha consentito di accertare all'interno dell'area aziendale la presenza di numerosi cumuli di letame derivante da allevamento zootecnico, sparsi su un'area di circa 450 metri quadri, per un volume di circa 140 metri cubi, per la maggior parte combusto. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per illecita gestione di rifiuti speciali non depositati al suolo e smaltiti mediante combustione.



