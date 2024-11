Intesa tra Bari e Fukouka, Puglia e Giappone più vicine

Da oggi la Puglia e il Giappone sono più vicine grazie a un protocollo di intesa che consente uno scambio di esperienze imprenditoriali e tecnologiche. Perché questa mattina è stato siglato un protocollo d'intesa tra le Camere di commercio di Bari, Fukuoka, la italo orientale e la Fukuoka foreign trade association che così si impegnano a creare "nuove occasioni di scambio e di cooperazione sulla scia dei rapporti sempre più stretti tra Italia e Giappone", spiega una nota in cui si evidenzia la volontà ad aprire "nuovi canali di collaborazione che valorizzino le eccellenze locali nei settori turismo, agroalimentare e fieristico, e al contempo creare nuove opportunità per i comparti produttivi a più elevato contenuto tecnologico e innovativo". "Bari e Fukouka hanno molti tratti comuni", ha dichiarato Daniele Di Santo referente in Giappone della Camera di Commercio Italo orientale. "Dobbiamo cercare di entrare nella grande distribuzione per le tante eccellenze italiane nel food, con un indubbio protagonismo dei prodotti pugliesi", ha aggiunto la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha voluto evidenziare "la grande vocazione turistica sviluppata negli ultimi anni" dalla città che è "un hub mediterraneo grazie all'impulso dato dalla crescita del traffico aeroportuale e portuale". "Il gemellaggio non solo favorirà il commercio, ma contribuirà anche a scambi culturali che arricchiranno entrambe le città - ha continuato Antonio Barile, presidente della Camera di commercio italo orientale -. Siamo pronti a lavorare insieme per costruire un futuro prospero e condiviso". "La Fukuoka foreign trade association lavora per sviluppare l'economia locale in un contesto in cui le condizioni economiche e sociali sono in rapido mutamento e in modo significativo", ha concluso Yukinori Michinaga, presidente dell'organizzazione che "ripone grande fiducia in questo nuovo accordo, per la crescita comune dei sistemi imprenditoriali".



